POL-UN: Bergkamen - Zeugen nach Einbruch in Einfamilienhaus gesucht

Unna (ots) - In einem Zeitraum von Samstag (19.04.2025) um 22:00 Uhr bis Montag (21.04.2025) um 15:00 Uhr kam es zu einer Rauchentwicklung in einem Imbiss in der Bahnhofstraße. Durch Zeugen wurde eine Rauchentwicklung in dem verschlossenen Schnellrestaurant gemeldet. Zu einem Feuer kam es nicht, dennoch wurde das Geschäft durch die Feuerwehr gelüftet und gekühlt. ...

