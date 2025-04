POL-UN: Kamen - Zeugen nach Einbruch in Wohnung eines Mehrfamilienhauses gesucht

Selm (ots) - Am Mittwoch (23.04.2025), kam es gegen 10:20 Uhr zu einem Wohnungsbrand im ersten Obergeschoß eines Mehrfamilienhauses in der Kreisstraße in Selm. Durch die Feuerwehr wurde der Brand in der Wohnung gelöscht. Hierdurch waren alle drei Wohnungen des Hauses nicht mehr bewohnbar. Die Bewohner mussten vorerst, auf unbestimmte Zeit, anderweitig untergebracht werden. Es wurden keine Personen verletzt. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Brandursache ...

