POL-OE: Verkehrsunfall mit zwei Verletzten in Germaniahütte

Lennestadt (ots)

Am Samstag, 26.01.2025, gegen 17:25 Uhr ereignete sich auf der B236 in Germaniahütte ein Verkehrsunfall. Eine 56-jährige Pkw-Führerin beabsichtigte von der Fahrbahn rückwärts in eine Grundstückseinfahrt einzufahren. Zeitgleich befuhr ein 85-jähriger Pkw-Führer die B 236 aus Rtg. Meggen in Rtg. Grevenbrück. In der Folge kam es zu einer Kollision im Grundstücks- / Fahrbahnbereich. Dadurch wurde die Frau schwer und der Mann leicht verletzt. Beide wurden zu weiteren Untersuchungen mit Rettungswagen dem Krankenhaus zugeführt. Das Fahrzeug des 85-jährigen war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der Sachschaden liegt im unteren, fünfstelligen Eurobereich.

Die Ermittlungen dauern derzeit noch an, weitere Auskünfte können z. Zt. nicht erteilt werden.

