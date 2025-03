Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Bordstein beendet Autofahrt - Zeugen gesucht

Stuttgart-Zuffenhausen (ots)

Ein unbekannter Fahrer eines Opel Corsa ist am Sonntagabend (02.03.2025) an der Hirschsprungallee vor einer Polizeikontrolle geflüchtet. Einer Streifenwagenbesatzung fiel gegen 20.45 Uhr der Wagen auf, wie er die Marconistraße mit überhöhter Geschwindigkeit entlangfuhr. Der Fahrer des Opels bog in die Hirschsprungallee ab und streifte hierbei den Bordstein. Dabei wurde der Opel so beschädigt, dass er nicht mehr fahrbereit war. Die vier Insassen stiegen aus und flüchteten daraufhin zu Fuß in unbekannte Richtung. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189904100 an die Verkehrspolizei zu wenden.

