Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Waltrop: Senior um Geld gebracht

Recklinghausen (ots)

Nach einem Betrug zum Nachteil eines 71-Jährigen aus Waltrop sucht die Polizei nach einem Mann.

Am Freitagnachmittag gegen 16:00 Uhr saß der Senior in seinem geparkten Auto auf der Hochstraße. Zu diesem Zeitpunkt sprach ihn ein bislang unbekannter Mann namentlich an und erklärte, ein alter Bekannter seines Vaters zu sein. Man sei auf dem Weg nach Italien und habe nicht genügend Geld, um zu tanken. Der Unbekannte bot dem Waltroper mehrere Uhren mit einem angeblichen Wert von 900 Euro an. Als der Senior ihm eine zweistellige Summe Bargeld für den Schmuck anbot, nahm der Unbekannte das Geld an und flüchtete in unbekannte Richtung.

Der Senior bemerkte den Betrug und informierte die Polizei.

Personenbeschreibung:

- männlich - ca. 165-170cm groß - schlank - 50-55 Jahre alt - 3-Tage-Bart, ehemals dunkle - jetzt graumelierte Haare - sprach deutsch mit leichtem Akzent - faltiges Gesicht - gab an Italiener zu sein - bekleidet mit dunkler Jacke

Zeugenhinweise werden unter der 0800/2361 111 entgegengenommen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell