POL-OS: Bad Laer: Gefährliche Körperverletzung in der Glandorfer Straße - Zeugen gesucht

Osnabrück (ots)

Am Montagabend (27.01.2025) kam es in Bad Laer zu einer gefährlichen Körperverletzung. Nach bisherigen Ermittlungen geriet ein 40-jähriger Mann gegen 22:00 Uhr an einer Bushaltestelle in der Glandorfer Straße, unweit des Rathauses, in einen Streit mit zwei Unbekannten.

Während der Auseinandersetzung zog einer der Männer ein Messer und verletzte das Opfer. Anschließend flüchteten beide Täter in Richtung Thieplatz. Der Verletzte wurde zur medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus gebracht.

Die Täter werden wie folgt beschrieben:

-männlich -unter 20 Jahre alt -schwarz gekleidet, jeweils mit Kapuze

Die Polizei bittet Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder Hinweise zu den Tätern geben können, sich unter der Telefonnummer 05421/931280 zu melden.

