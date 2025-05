Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Geldern - Motorradfahrer fährt auf Motorrad auf

schwer verletzt ins Krankenhaus

Geldern (ots)

Am Samstag (17. Mai 2025) gegen 12:40 Uhr kam es an der Venloer Straße (B 58) in Höhe der Einmündung der Burgstraße zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Motorradfahrenden. Eine 29-jährige Frau aus Xanten wollte mit ihrer Kawasaki Z 650 von der Venloer Straße nach rechts in die Burgstraße abbiegen. Ihr hinter ihr fahrender Begleiter, ein 37-jähriger Mann aus Xanten, ebenfalls unterwegs mit einer Kawasaki Z 650, nahm dies offensichtlich zu spät wahr und fuhr auf das Motorrad der Frau auf. Er stürzte, zog sich dabei schwere Verletzungen zu und wurde mit dem Rettungsdienst einem Krankenhaus zugeführt. Seine Begleiterin blieb unverletzt. Beide Kräder waren weiter fahrbereit.(sp)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell