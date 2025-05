Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Emmerich - Diebstahl aus Kirche

Zeugen gesucht

Emmerich-Hüthum (ots)

Zwischen Freitagabend und Samstagabend (17. Mai 2025) haben unbekannte Täter in einer Kirche an der Georgstraße ihr Unwesen getrieben. Sie entwendeten eine Blechbüchse mit Kleingeld und weiterhin Moosgummi-Spielzeug aus der Kinderecke. Außerdem hebelten die Täter an einem Opferstock sowie einer weiteren Spendenbox herum. Hier ist unklar, ob etwas von dem enthaltenen Münzgeld gestohlen wurde. Zeugen, die in dem Zusammenhang etwas Verdächtiges beobachtet haben, wenden sich bitte an die Kripo Emmerich unter 02822 7830. (cs)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell