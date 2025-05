Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Goch - Einbruch in Fabrikhalle

Rohre und Kabel gestohlen

Goch (ots)

In der Zeit zwischen Freitagmorgen und Sonntagnacht (18. Mai 2025) sind unbekannte Täter auf bislang nicht geklärte Weise in ein leerstehendes Fabrikgebäude an der Straße Am Mooshof eingedrungen. Sie entwendeten Kupferrohre und Elektrokabel aus den Lagerhallen. In der jüngsten Vergangenheit ist es dort bereits zu einem Einbruchsdiebstahl gekommen (siehe https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65849/6017265 ) Die Kripo Goch hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die in dem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich unter 02823 1080 zu melden. (cs)

