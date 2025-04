LPI-SHL: Ohne Versicherung

Zella-Mehlis (ots) - Eine 33-jährige Autofahrerin befuhr Dienstagnachmittag die Talstraße in Zella-Mehlis in Richtung Benshausen. Sie wollte nach links auf den Parkplatz eines Einkaufscenters abbiegen, musste ihren Pkw aber aufgrund von Gegenverkehr bis zum Stillstand abbremsen. Dies bemerkte der hinter ihr fahrende Autofahrer zu spät und fuhr auf. Nach dem Unfall bog die Frau auf den Parkplatz ab, in der Annahme der ...

