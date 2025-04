Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Unfall gebaut und weitergefahren

Zella-Mehlis (ots)

Eine 33-jährige Autofahrerin befuhr Dienstagnachmittag die Talstraße in Zella-Mehlis in Richtung Benshausen. Sie wollte nach links auf den Parkplatz eines Einkaufscenters abbiegen, musste ihren Pkw aber aufgrund von Gegenverkehr bis zum Stillstand abbremsen. Dies bemerkte der hinter ihr fahrende Autofahrer zu spät und fuhr auf. Nach dem Unfall bog die Frau auf den Parkplatz ab, in der Annahme der Fahrer hinter ihr folgt, um die Daten auszutauschen. Weit gefehlt, denn der bis dato unbekannte Mann fuhr auf und davon. Eine Zeugin sah den Unfall, folgte dem Verursacher ein Stück, um sich das Kennzeichen zu notieren und kehrte danach zum Unfallort zurück, um der Geschädigten die Daten zu übergeben.Die Polizei ermittelte den Fahrer und traf ihn zu Hause an. Dabei stellten sie Alkoholgeruch in der Atemluft des Mannes fest. Ein Atemalkoholtest zeigte einen Wert von 0,85 Promille. Eine Blutentnahme und die Sicherstellung des Führerscheins waren die Folge.

