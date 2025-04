Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Sachbeschädigung und Beleidigung

Meiningen (ots)

Ein 52-jähriger Autofahrer befuhr am Freitag gegen 15:45 Uhr die Landsberger Straße in Meiningen und wollte nach links in die Leipziger Straße abbiegen. Als die Ampel auf Grün schaltete fuhr er los. In diesem Moment kam ein E-Bike-Fahrer aus Richtung Innenstadt angefahren und querte die Fußgängerampel bei Rot. Als der Autofahrer an der nächsten Einmündung verkehrsbedingt halten musste, fuhr der Radler am Skoda vorbei. Er trat gegen den linken Außenspiegel des Fahrzeuges und beschädigte diesen. Auch ein weiteres bislang unbekanntes Auto war Ziel der Tretattacke. Mit wüsten Beleidigungen, die der unbekannte Fahrradfahrer dem Skoda-Fahrer entgegenrief flüchtete er schließlich. Die Polizei sucht nun den Fahrer des anderen Pkw und weitere Zeugen des Vorfalls. Bitte melden Sie sich unter der Telefonnummer 03693 591-0 mit der Angabe des Aktenzeichens 0080567/2025 bei der Polizeiinspektion Schmalkalden-Meiningen.

