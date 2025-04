Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Sensoren an Fahrzeug abmontiert und gestohlen - Polizei sucht Zeugen

Mannheim (ots)

Unbekannte montierten in der Zeit zwischen Sonntagnachmittag und Montagmittag im Stadtteil Scharhof an einem geparkten Fahrzeug mehrere Sensoren ab und entwendeten sie.

Die Unbekannten machten sich zwischen Sonntag, 16 Uhr und Montag, 12 Uhr an einem VW, der in der Stabhalterstraße abgestellt war zu schaffen und bauten die in der Frontstoßstange montierten Sensoren des Abstandshaltesystems aus und ließen sie mitgehen. Es entstand ein Schaden in Höhe von rund 4.000 Euro.

Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben und sachdienliche Hinweise zu den Tätern geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Mannheim-Sandhofen, Tel.: 0621/77769-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell