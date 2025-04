POL-MA: Mannheim: Baucontainer aufgebrochen und Werkzeug entwendet - Zeugen gesucht

Mannheim (ots) - Am Montagmorgen touchierte ein bislang unbekannter LKW-Fahrer an der Kreuzung der B 38/Mannheimer Straße den BMW eines 36-Jährigen und entfernte sich anschließend von der Örtlichkeit. Der 36-jährige Autofahrer fuhr gegen 08 Uhr auf der B 38 stadteinwärts. Auf Höhe der Kreuzung zur Mannheimer Straße hielt er auf dem linken Fahrstreifen verkehrsbedingt an einer Ampel, die Rotlicht zeigte. Ein von ...

mehr