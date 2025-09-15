Polizei Bielefeld

POL-BI: Kennzeichendiebe rammen sich den Weg frei

Bielefeld (ots)

SI / Bielefeld / Sennestadt - Eine Bielefelderin stellte sich am Samstag, 13.09.2025, auf der Rheinallee zwei Kennzeichendieben mit ihrem Fahrzeug in den Weg, woraufhin sie, mehrmals angefahren wurde. Die Polizei sucht Zeugen.

Die 31-jährige Bielefelderin befuhr gegen 19:30 Uhr die Rheinallee, als sie zwischen dem Neckarweg und dem Mainweg zwei verdächtige Personen bemerkte. Die beiden Männer machten sich an einem Bulli zu schaffen und hielten bereits zwei Kennzeichen in der Hand. Ein schwarzer 7er BMW stand in ihrer unmittelbaren Nähe in einer Parkbucht.

Um die beiden Tatverdächtigen zur Rede zu stellen und an der Flucht zu hindern, stellte sich die Bielefelderin mit ihrem Seat seitlich vor den BMW. Daraufhin stiegen die beiden Männer in den Wagen ein und fuhren vorwärts. Dabei rammte der Fahrer den Seat erst an der Front und dann am Heck mit voller Wucht, bis er sich den Weg freigemacht hatte. Beim Zurücksetzen beschädigte er außerdem einen Audi A6 Avant.

Mit dem BMW flüchteten die Täter in unbekannte Richtung.

Die 31-Jährige verletzte sich bei dem Vorfall leicht, ihr Beifahrer blieb unverletzt.

Am Seat entstand ein Schaden von etwa 10 000 Euro und am Audi von rund 1 500 Euro.

Bei dem Münchener Kennzeichen des BMW handelte es sich ebenfalls um gestohlene Kennzeichen.

Hinweise zu den Tätern und dem Fluchtauto nimmt das Verkehrskommissariat 1 unter der 0521/545-0 entgegen.

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell