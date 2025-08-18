Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Alleinunfall unter Alkoholeinfluss

Ludwigshafen (ots)

Am Sonntag (17.08.2025, gegen 20:10 Uhr), befuhr ein 48-jähriger Fahrradfahrer die Erzbergerstraße in Richtung der Pettenkofer Straße, stürzte hierbei und verletzte sich dabei leicht. Die Beamten vor Ort nahmen Atemalkoholgeruch wahr. Die Durchführung eines Atemalkoholtest war dem 48-Jährigen nicht mehr möglich. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht, wo neben der Behandlung eine Blutprobe entnommen wurde.

Der Einfluss von Alkohol oder anderen berauschenden Mitteln stellt eine Hauptunfallursache dar. Wer berauscht fährt, gefährdet nicht nur sich, sondern auch Andere.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell