PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Rheinpfalz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Kellerraum aufgebrochen - Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots)

Zwischen Samstag (16.08.2025) und Sonntag (17.08.2025), im Zeitraum zwischen 22:10 Uhr und 14:25 Uhr, brachen Unbekannte in ein Kellerabteil eines Mehrparteienhauses in der Saaralandstraße (nahe Einmündung Stifterstraße) ein. Die Unbekannten entwendeten einen E-Scooter sowie Werkzeuge.

Haben Sie etwas gesehen? Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963- 24150 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de .

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rheinpfalz
Darija Jung
Telefon: 0621 963-20022
E-Mail: pprheinpfalz.presse@polizei.rlp.de
https://s.rlp.de/86q

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Rheinpfalz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Rheinpfalz
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Rheinpfalz
Alle Meldungen Alle
  • 17.08.2025 – 10:43

    POL-PPRP: Körperverletzung am Berliner Platz

    Ludwigshafen - Mitte (ots) - Am Sonntag, den 17.08.2025 gegen 02:15 Uhr wurde die Polizei über eine verletzte Person am Berliner Platz in Kenntnis gesetzt. Die Person konnte durch Polizeikräfte angetroffen werden, hierbei wurde eine Wunde am Kopf festgestellt. Der Verletzte gab an, dass vier männliche Personen aus ihm unbekanntem Grund auf ihn eingeschlagen hätten. Danach flüchteten die Täter in unbekannte Richtung. ...

    mehr
  • 17.08.2025 – 10:12

    POL-PPRP: Polizeieinsatz nach Häuslicher Gewalt

    Ludwigshafen (ots) - Am Samstagabend, dem 16.08.2025, gegen 21:00 Uhr, geriet ein Ehepaar aus Ludwigshafen in Streit, woraufhin der 46-Jährige seine 44-jährige Ehefrau zunächst schubste und sie dann bedrohte und beleidigte. Die 44-jährige flüchtete mit ihren zwei Kindern zu den Nachbarn. Dem 46-jährigen Ehemann wurde ein Kontakt- und Annäherungsverbot zu seiner Ehefrau ausgestellt. Er musste die Wohnung verlassen. ...

    mehr
  • 17.08.2025 – 01:12

    POL-PPRP: Aktueller Verkehrsunfall mit zwei beteiligten PKW

    B9 - Dudenhofen/Römerberg (ots) - Am 16.08.2025, gegen 23.30 Uhr, kam es auf der B9 Ludwigshafen in Fahrtrichtung Karlsruhe zwischen Dudenhofen-Römerberg und Schwegenheim zu einem Verkehrsunfall mit Frontalzusammenstoß. Ein PKW befuhr die B9 in falsche Fahrtrichtung und kollidierte mit einem anderen PKW frontal und ungebremst. Auf beiden Richtungsfahrbahnen befinden sich Trümmerteile und ein Fahrzeug hat kurzzeitig ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren