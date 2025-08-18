POL-PPRP: Kellerraum aufgebrochen - Zeugen gesucht
Ludwigshafen (ots)
Zwischen Samstag (16.08.2025) und Sonntag (17.08.2025), im Zeitraum zwischen 22:10 Uhr und 14:25 Uhr, brachen Unbekannte in ein Kellerabteil eines Mehrparteienhauses in der Saaralandstraße (nahe Einmündung Stifterstraße) ein. Die Unbekannten entwendeten einen E-Scooter sowie Werkzeuge.
Haben Sie etwas gesehen? Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963- 24150 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de .
