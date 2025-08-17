PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Rheinpfalz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Polizeieinsatz nach Häuslicher Gewalt

Ludwigshafen (ots)

Am Samstagabend, dem 16.08.2025, gegen 21:00 Uhr, geriet ein Ehepaar aus Ludwigshafen in Streit, woraufhin der 46-Jährige seine 44-jährige Ehefrau zunächst schubste und sie dann bedrohte und beleidigte. Die 44-jährige flüchtete mit ihren zwei Kindern zu den Nachbarn. Dem 46-jährigen Ehemann wurde ein Kontakt- und Annäherungsverbot zu seiner Ehefrau ausgestellt. Er musste die Wohnung verlassen. Der Polizei kommt im Umgang mit häuslicher Gewalt als ständig erreichbare und schnell verfügbare Organisation eine entscheidende Rolle zu. Prävention, konsequente Strafverfolgung sowie weitreichender Opferschutz und Opferhilfe sollen Opfern von häuslicher Gewalt effektiven Schutz gewähren. Wenn auch Sie von häuslicher Gewalt betroffen sind, nehmen Sie Kontakt mit uns auf. Bei allen Polizeidienststellen stehen Ihnen speziell geschulte Ansprechpartner zur Verfügung. Daneben finden Sie unter https://s.rlp.de/e5hTU . Ansprechpartnerinnen und Hilfsangebote für Frauen mit Gewalterfahrung. In akuten Bedrohungssituationen wählen Sie die Notrufnummer 110.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rheinpfalz
PHK Schwertfeger
Telefon: 0621-963-0
E-Mail: pprheinpfalz.presse@polizei.rlp.de
https://s.rlp.de/86q

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Rheinpfalz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Rheinpfalz
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Rheinpfalz
Alle Meldungen Alle
  • 17.08.2025 – 01:12

    POL-PPRP: Aktueller Verkehrsunfall mit zwei beteiligten PKW

    B9 - Dudenhofen/Römerberg (ots) - Am 16.08.2025, gegen 23.30 Uhr, kam es auf der B9 Ludwigshafen in Fahrtrichtung Karlsruhe zwischen Dudenhofen-Römerberg und Schwegenheim zu einem Verkehrsunfall mit Frontalzusammenstoß. Ein PKW befuhr die B9 in falsche Fahrtrichtung und kollidierte mit einem anderen PKW frontal und ungebremst. Auf beiden Richtungsfahrbahnen befinden sich Trümmerteile und ein Fahrzeug hat kurzzeitig ...

    mehr
  • 16.08.2025 – 09:14

    POL-PPRP: Gefährliche Körperverletzung auf Straße

    Ludwigshafen (ots) - Am Samstag, den 16.08.2025, gegen 01:00 Uhr kam es in der Heny-Roos-Passage in Ludwigshafen zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen. Vor Ort traf die Polizei eine Person mit einer blutenden Schnittwunde an. Zuvor kam es zu einem Streit, in dessen Verlauf der Täter mit einer gesplitterten Glasflasche in Richtung des Geschädigten schlug und diesen an der Hand verletzte. ...

    mehr
  • 16.08.2025 – 09:07

    POL-PPRP: Diebstahl von Kupferkabel

    Ludwigshafen-Mundenheim (ots) - Am Freitag, den 15.08.2025 kam es im Zeitraum zwischen 00:30 Uhr und 02:00 Uhr im Bereich der August-Heller-Straße in Ludwigshafen zu einem Diebstahl von Kabelrollen. In dem genannten Zeitraum befuhr ein schwarzes Fahrzeug das abgesperrte Gelände, auf dem sich die Kabeltrommeln befanden. Nachdem mehrere Kabelrollen in das Fahrzeug verladen wurden, verließ das Fahrzeug das Grundstück. ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren