Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Gefährliche Körperverletzung auf Straße

Ludwigshafen (ots)

Am Samstag, den 16.08.2025, gegen 01:00 Uhr kam es in der Heny-Roos-Passage in Ludwigshafen zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen.

Vor Ort traf die Polizei eine Person mit einer blutenden Schnittwunde an. Zuvor kam es zu einem Streit, in dessen Verlauf der Täter mit einer gesplitterten Glasflasche in Richtung des Geschädigten schlug und diesen an der Hand verletzte.

Der Täter konnte in der Nähe des Tatorts angetroffen werden und wurde in Gewahrsam genommen. Er muss sich nun wegen gefährlicher Körperverletzung verantworten.

Haben Sie die Tat beobachtet? Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de .

