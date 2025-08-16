PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Rheinpfalz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Gefährliche Körperverletzung auf Straße

Ludwigshafen (ots)

Am Samstag, den 16.08.2025, gegen 01:00 Uhr kam es in der Heny-Roos-Passage in Ludwigshafen zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen.

Vor Ort traf die Polizei eine Person mit einer blutenden Schnittwunde an. Zuvor kam es zu einem Streit, in dessen Verlauf der Täter mit einer gesplitterten Glasflasche in Richtung des Geschädigten schlug und diesen an der Hand verletzte.

Der Täter konnte in der Nähe des Tatorts angetroffen werden und wurde in Gewahrsam genommen. Er muss sich nun wegen gefährlicher Körperverletzung verantworten.

Haben Sie die Tat beobachtet? Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de .

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rheinpfalz
i.A. Zeitler, PvD

Telefon: 0621-963-0
E-Mail: pprheinpfalz.presse@polizei.rlp.de
https://s.rlp.de/86q

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Rheinpfalz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Rheinpfalz
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Rheinpfalz
Alle Meldungen Alle
  • 16.08.2025 – 09:07

    POL-PPRP: Diebstahl von Kupferkabel

    Ludwigshafen-Mundenheim (ots) - Am Freitag, den 15.08.2025 kam es im Zeitraum zwischen 00:30 Uhr und 02:00 Uhr im Bereich der August-Heller-Straße in Ludwigshafen zu einem Diebstahl von Kabelrollen. In dem genannten Zeitraum befuhr ein schwarzes Fahrzeug das abgesperrte Gelände, auf dem sich die Kabeltrommeln befanden. Nachdem mehrere Kabelrollen in das Fahrzeug verladen wurden, verließ das Fahrzeug das Grundstück. ...

    mehr
  • 16.08.2025 – 08:16

    POL-PPRP: Einbruch in Garage - Zeugen gesucht

    Ludwigshafen-Friesenhem (ots) - Im Zeitraum vom 14.08.2025 bis 15.08.2025 wurde durch unbekannte Täter eine Garage in der Schwedlerstraße aufgebrochen. Hierbei wurden Kupferkabel entwendet. Die genaue Schadenshöhe ist derzeit noch unbekannt. Während der Anzeigenaufnahme konnte festgestellt werden, dass zudem in der unmittelbaren Nachbarschaft mehrere Garten- und Geräteschuppen angegangen wurden. Entwendet wurde ...

    mehr
  • 15.08.2025 – 21:20

    POL-PPRP: Vermisstensuche - Einsatz Polizeihubschrauber

    Ludwigshafen / Neuhofen (ots) - Die Polizei und Feuerwehr suchen derzeit nach einer 62-jährigen Frau, die sich aufgrund ihres psychischen Zustandes in einer Gefahrenlage befinden könnte. Im Stadtgebiet Ludwigshafen und insbesondere im Bereich der Badeweiher im Rheinauengebiet Ludwigshafen / Neuhofen wird unter anderem mit Unterstützung des Polizeihubschraubers nach der Frau gesucht. Zur Beschreibung der Person: - ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren