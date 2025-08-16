Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Einbruch in Garage - Zeugen gesucht

Ludwigshafen-Friesenhem (ots)

Im Zeitraum vom 14.08.2025 bis 15.08.2025 wurde durch unbekannte Täter eine Garage in der Schwedlerstraße aufgebrochen. Hierbei wurden Kupferkabel entwendet. Die genaue Schadenshöhe ist derzeit noch unbekannt. Während der Anzeigenaufnahme konnte festgestellt werden, dass zudem in der unmittelbaren Nachbarschaft mehrere Garten- und Geräteschuppen angegangen wurden. Entwendet wurde hierbei jedoch nichts.

Die Polizei hat die Ermittlungen wegen besonders schweren Falls des Diebstahls aufgenommen.

Wer etwas beobachtet hat und Hinweise geben kann, wird gebeten, sich an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2 unter der Telefonnummer 0621 963-24250 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de zu wenden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell