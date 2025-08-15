Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Auto kollidiert mit Fahrrad

Ludwigshafen (ots)

Am Donnerstag (14.08.2025, gegen 8 Uhr), stießen eine 23-jährige Autofahrerin und eine 59-jährige Fahrradfahrerin in der Sternstraße zusammen. Die 23-Jährige befuhr die Luitpoldstraße und wollte in die Sternstraße abbiegen, als die 59-Jährige auf dem Fahrradstreifen entgegengesetzt die Fahrbahn geradeaus überqueren wollte. Die 23-Jährige missachtete den Vorrang der Fahrradfahrerin, dadurch stürzte sie und wurde leicht verletzt. Der gesamte Sachschaden beläuft sich auf circa 600 Euro.

