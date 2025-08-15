PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Auto kollidiert mit Fahrrad

Ludwigshafen (ots)

Am Donnerstag (14.08.2025, gegen 8 Uhr), stießen eine 23-jährige Autofahrerin und eine 59-jährige Fahrradfahrerin in der Sternstraße zusammen. Die 23-Jährige befuhr die Luitpoldstraße und wollte in die Sternstraße abbiegen, als die 59-Jährige auf dem Fahrradstreifen entgegengesetzt die Fahrbahn geradeaus überqueren wollte. Die 23-Jährige missachtete den Vorrang der Fahrradfahrerin, dadurch stürzte sie und wurde leicht verletzt. Der gesamte Sachschaden beläuft sich auf circa 600 Euro.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rheinpfalz
Darija Jung
Telefon: 0621 963-20022
E-Mail: pprheinpfalz.presse@polizei.rlp.de
https://s.rlp.de/86q

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell

  • 15.08.2025 – 11:49

    POL-PPRP: Unter Drogeneinfluss unterwegs

    Ludwigshafen (ots) - Am Donnerstag (14.08.2025, gegen 12:20 Uhr), kontrollierten Polizeikräfte der Polizei Ludwigshafen einen 18-jährigen Autofahrer in der Wittelsbachstraße, weil er beim Fahren ein Handy nutzte. Bei der Kontrolle stellten die Polizeibeamten Hinweise auf einen zurückliegenden Drogenkonsum fest. Ein Drogentest reagierte positiv auf THC. Der Mann wurde auf eine Polizeidienststelle gebracht, wo ihm ...

    mehr
  • 14.08.2025 – 15:33

    POL-PPRP: Gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr - Zeugen gesucht

    Ludwigshafen (ots) - Am Mittwochabend (13.08.2025), gegen 22 Uhr, war ein 20-jähriger Autofahrer auf der Stifterstraße von der Saarlandstraße kommend unterwegs. Auf Höhe der Einmündung zur Ludwig-Börne-Straße warfen bislang unbekannte Jugendliche eine Laterne vom Fahrbahnrand auf die Frontscheibe des Autos. Im Anschluss flüchteten sie zu Fuß in unbekannte ...

    mehr
  • 14.08.2025 – 15:32

    POL-PPRP: Betrunken und unter Drogeneinfluss geflüchtet

    Ludwigshafen (ots) - Am Donnerstag (14.08.2025), gegen 00:40 Uhr, wollten Polizeikräfte in der Bruchwiesenstraße einen 23-jährigen Motorrollerfahrer kontrollieren, da dieser ohne Helm unterwegs war. Bei Erblicken des Polizeifahrzeuges flüchtete der 23-Jährige in Richtung Rheingönheim. An der Einmündung der Wattstraße in den Limburgerhofweg änderte der 23-Jährige unvermittelt die Fahrtrichtung und kollidierte mit ...

    mehr
