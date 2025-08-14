Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Betrunken und unter Drogeneinfluss geflüchtet

Ludwigshafen (ots)

Am Donnerstag (14.08.2025), gegen 00:40 Uhr, wollten Polizeikräfte in der Bruchwiesenstraße einen 23-jährigen Motorrollerfahrer kontrollieren, da dieser ohne Helm unterwegs war. Bei Erblicken des Polizeifahrzeuges flüchtete der 23-Jährige in Richtung Rheingönheim. An der Einmündung der Wattstraße in den Limburgerhofweg änderte der 23-Jährige unvermittelt die Fahrtrichtung und kollidierte mit dem Polizeifahrzeug. Hierbei wurde er leicht verletzt. Bei der anschließenden Kontrolle stellten die Polizeikräfte fest, dass der Mann unter Alkohol- und Drogeneinfluss stand und der Roller Anfang August in Mannheim gestohlen wurde. Der Roller wurde sichergestellt, der 23-Jährige zu einer Polizeidienststelle gebracht, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde.

