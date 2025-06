POL-KA: (KA) Ettlingen - 36-Jähriger nach Diebstahl eines Kraftrads festgenommen

Karlsruhe (ots) - Unbekannte brachen im Zeitraum zwischen Mittwoch, 13:00 Uhr und Sonntag, 12:45 Uhr in ein Wohnhaus in der Waldstraße in Stutensee-Büchig ein. Nach derzeitigem Ermittlungsstand schlugen die Einbrecher in Abwesenheit der Bewohner ein Küchenfenster ein und verschafften sich so Zutritt in das Wohnhaus. Im Inneren durchsuchten die Diebe sämtliche Räume, entwendeten Schmuck und flüchteten danach ...

