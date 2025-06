Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Stutensee - Einbruch in Wohnhaus - Polizei sucht Zeugen

Karlsruhe (ots)

Unbekannte brachen im Zeitraum zwischen Mittwoch, 13:00 Uhr und Sonntag, 12:45 Uhr in ein Wohnhaus in der Waldstraße in Stutensee-Büchig ein.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand schlugen die Einbrecher in Abwesenheit der Bewohner ein Küchenfenster ein und verschafften sich so Zutritt in das Wohnhaus. Im Inneren durchsuchten die Diebe sämtliche Räume, entwendeten Schmuck und flüchteten danach unerkannt.

Der entstandene Diebstahl- und Sachschaden kann derzeit noch nicht abschließend beziffert werden.

Zeugen werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei Karlsruhe unter der Rufnummer 0721 666-5555 in Verbindung zu setzen.

Sigrid Lässig, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell