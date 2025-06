Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Hambrücken - Brand einer Schlosserei aus unbekannter Ursache

Karlsruhe (ots)

Am Samstag wurde der integrierten Leitstelle der Feuerwehr Karlsruhe gegen 21:30 Uhr der Brand einer Garage oder Gartenhütte in der Oberen Brühlstraße in Hambrücken gemeldet. Vor Ort stellte sich heraus, dass eine Schlosserei im Hinterhof eines Wohnanwesens in Vollbrand stand. Da sich im Inneren des Gebäudes mehrere Gasflaschen befanden, welche zu explodieren drohten wurde angefangen die Personen aus den umliegenden Gebäuden zu evakuieren. Jedoch konnte die Feuerwehr, welche mit den Wehren aus Graben-Neudorf, Hambrücken, Forst, Waghäusel und Bruchsal vor Ort waren, die Druckminderer an den entsprechenden Gasflaschen entfernen, so dass keine weitere Gefahr mehr von diesen ausging. Bei dem Gebäudebrand entstand ein geschätzter Schaden von über 100.000 Euro. Personen wurden nicht verletzt. Während des Einsatzes musste die Hauptstraße für den Verkehr gesperrt werden. Da die Brandursache noch unklar ist, hat die Kriminalpolizei in Karlsruhe die Ermittlungen übernommen.

Günther Quernhorst, Führungs- und Lagezentrum

