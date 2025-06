Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - Intensiver Austausch zwischen Polizei, KSC, Fanprojekt und Vertretern weiterer Behörden bei der Veranstaltung "Stadionallianzen Baden-Württemberg"

Karlsruhe (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Karlsruhe und des Karlsruher Sport-Clubs.

Am 3. und 4. Juni 2025 trafen sich auf Einladung des Ministeriums des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen und der DFL Deutsche Fußball Liga Vertreterinnen und Vertreter der Sicherheitsakteure von Polizei, Kommunen, Vereinen und Fanprojekten aller Fußballstandorte Baden-Württembergs im Karlsruher BBBank Wildpark zur regelmäßigen Veranstaltung "Stadionallianzen Baden-Württemberg".

Bei der Veranstaltung, welche sowohl methodisch als auch moderativ durch die KoFaS (Kompetenzgruppe Fankulturen und sportbezogene soziale Arbeit) begleitet wurde, haben sich die Leitungsebene des Polizeipräsidiums Karlsruhe, die Führungsebene des Karlsruher SC sowie das Fanprojekt Karlsruhe intensiv ausgetauscht.

"Unsere Gespräche zeigen deutlich: Wir haben eine gemeinsame Basis, auf der wir weiter aufbauen möchten - der Gesprächsfaden zwischen den Netzwerkpartnern in Karlsruhe reißt nicht ab. Uns alle eint das gemeinsame Ziel, den Stadionbesuch auch weiterhin bei jedem Spiel zu einem sicheren Erlebnis zu machen", so Polizeivizepräsident Andreas Bjedov.

"Die Netzwerkarbeit am Standort Karlsruhe hat in der Vergangenheit gute Arbeit geleistet und hervorragende Ergebnisse erzielt. Auf diesen bewährten Weg begeben wir uns nun wieder gemeinsam und rücken die kollektiven Ziele in den Fokus. Der nun wieder begonnene Austausch auf Augenhöhe markiert zumindest den ersten Schritt und lässt uns positiv in die Zukunft blicken", so KSC-Präsident Holger Siegmund-Schultze.

Florentin Ochner, Polizeipräsidium Karlsruhe

Fabian Rimoldi, Karlsruher Sportclub

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell