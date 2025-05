Bundespolizeiinspektion Berggießhübel

BPOLI BHL: 32 nationale Haftbefehle

Altenberg (ots)

Ein 45- jährige bosnischer Staatsbürger hat es wohl in der Vergangenheit ein bisschen übertrieben. In den späten Abendstunden des 15. Mai 2025 wurde am Grenzübergang Altenberg ein Pkw mit bosnischer Zulassung der Einreisekontrolle unterzogen. Eine fahndungsmäßige Überprüfung ergab einen Haftbefehl der Staatsanwaltschaft Frankfurt/ Oder aus 2025 wegen Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz. Seine Strafe lautete 60 Tage Ersatzfreiheitsstrafe oder Zahlung einer Gelstrafe von insgesamt 2481,- Euro. Diesen Haftantritt konnte durch Freunde nach Zahlung bei der PI Falkensee vorerst abgewendet werden. Nach einer telefonischen Kontaktaufnahme mit der PI Falkensee staunten die eingesetzten Beamten aufgrund der neuen Informationen nicht schlecht. Die Staatsanwaltschaft Berlin hatte reges Interesse an der Feststellung der Person. Gegen den Bosnier waren insgesamt 31 Haftbefehle wegen Ordnungswidrigkeitenverstöße (alle aus 2025) ausgestellt. Alle 31 Haftbefehle ergaben eine Haftstrafe von 654 Tagen oder einer Gesamtgeldstrafe von 20.883 Euro. Seine Zahlungsunfähigkeit führte anschließend zur Einlieferung in die JVA Dresden.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Berggießhübel, übermittelt durch news aktuell