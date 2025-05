Bundespolizeiinspektion Berggießhübel

BPOLI BHL: Drei Jahre Freiheitsentzug

Hellendorf (ots)

Am 14. Mai 2025 um 21:00 Uhr erschien der 26- jährige Rumäne als Mitfahrer in einem deutschen Pkw zur grenzpolizeilichen Einreisekontrolle am Grenzübergang Hellendorf. Nach der Überprüfung im polizeilichen System, war für ihn seine eigentliche Reise beendet. Aufgrund eines Vollstreckungshaftbefehls der Staatsanwaltschaft Halle aus 2024, welche ihn wegen schweren Bandendiebstahl, gewerbsmäßiger Bandenhehlerei und Diebstahl mit Waffen zu einer Gesamtfreiheitsstrafe von drei Jahren verurteilt hat. Der Rumäne wurde in die JVA Bautzen eingeliefert

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Berggießhübel, übermittelt durch news aktuell