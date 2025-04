Bundespolizeiinspektion Berggießhübel

BPOLI BHL: Gemeinsame Pressemitteilung der Bundespolizeiinspektion Berggießhübel, des Hauptzollamtes Dresden und der Polizeidirektion Dresden

Berggießhübel (ots)

Unter dem Motto "Schutz unserer Kinder und Jugendlichen" fand auf Initiative der Bundespolizeiinspektion Berggießhübel, unter Beteiligung des Hauptzollamtes Dresden und der Polizeidirektion Dresden, ein gemeinsamer Präventionseinsatz an der Grenze zu Tschechien statt

Die Bundespolizei, der Zoll und die Landespolizei haben vom 23. April bis 25. April 2025 im Bereich Schöna/ Hrensko und in der S-Bahn Schöna - Dresden einen gemeinsamen Einsatz durchgeführt, der vor allem der Prävention und dem Schutz junger Menschen gewidmet war. Ziel dieses Einsatzes war es, den illegalen Schmuggel von Vapes, Tabakwaren, Pyrotechnik und anderen verbotenen Gegenständen durch Kinder und Jugendliche zu verhindern und sie vor den erheblichen Gefahren dieser Produkte zu bewahren.

Der Schwerpunkt lag auf präventiven Maßnahmen. Durch gezielte Kontrollen an den Grenzübergängen und in der Umgebung wurden eine Vielzahl an Personen überprüft. Dabei konnten mehrere verbotene Gegenstände, darunter

- Vapes und E-Zigaretten - Tabakwaren in nicht genehmigten Mengen - Pyrotechnik und Feuerwerkskörper - Messer, Schlagringe fest- und sichergestellt werden.

"Unser Anliegen ist es, durch diesen Einsatz die Verlockung für Kinder und Jugendliche zu verringern, illegale Produkte zu erwerben oder zu schmuggeln. Prävention ist der Schlüssel, um junge Menschen vor den Risiken illegaler Substanzen und gefährlicher Gegenstände zu schützen".

Die Zusammenarbeit der Behörden unterstreicht die Bedeutung von Aufklärung und Präventionsarbeit. Ziel ist es, das Bewusstsein bei Kindern, Jugendlichen und Eltern für die Risiken illegaler Produkte zu stärken und so die Sicherheit und Gesundheit unserer jungen Generation nachhaltig zu fördern.

Die Maßnahmen werden fortgesetzt, um den Schmuggel an der Grenze weiter zu minimieren und durch präventive Aufklärung gegen den illegalen Handel vorzugehen.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Berggießhübel, übermittelt durch news aktuell