Bundespolizeiinspektion Berggießhübel

BPOLI BHL: Berliner Behörden suchen Kroatin

Breitenau (ots)

Für eine 31- jährige Kroatin dauerte die Einreisekontrolle am Grenzübergang Breitenau etwas länger. Bei der durchgeführten Fahndungsüberprüfung am 25. April 2025 gegen 03:30 Uhr kam heraus, dass das Amtsgericht Berlin-Tiergarten sie zu Festnahme in zwei Fällen ausgeschrieben hat. Wegen Betrug und Erschleichen von Leistungen hätte sie eine Ersatzfreiheitsstrafe von insgesamt 215 Tagen absitzen müssen. Der Einlieferung kam sie durch ihre Zahlungswilligkeit von 4089,50 Euro zuvor. Des Weiteren bestand seitens der Staatsanwaltschaft Berlin gegen die Frau eine Aufenthaltsermittlung/ Strafvollstreckung zur Vermögensabschöpfung wegen Betrug. Auch hier wurden 400,- Euro einbehalten und der ausschreibenden Behörde zugeführt.

