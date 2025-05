Bundespolizeiinspektion Berggießhübel

BPOLI BHL: Reise endet für 7 süße Dackelwelpen bei der Einreisekontrolle

Breitenau (ots)

Am Samstag den 10. Mai 2025 um 17:25 Uhr erschien ein 66- jährige Rumäne mit seinem Pkw zur Einreisekontrolle am Grenzübergang Breitenau. Nach der Personenüberprüfung stellten Beamte auf der Rücksitzbank 7 Dackelwelpen fest. Einen europäischen Heimtierausweis für die Hunde konnte er nicht vorlegen. Er händigte zu den Tieren jeweils einen rumänischen Tierpass aus. Aus denen ging hervor, dass die Welpen am 04.03.2025 geboren, somit keine 12 Wochen alt sind. Zudem liegen zwischen Tollwut Impfung und Transport keine erforderlichen 21 Tage. Des Weiteren lagen sie alle ungesichert auf der Rücksitzbank. Nach Rücksprache mit dem zuständigen Veterinäramt des Landkreises Sächsische Schweiz-Osterzgebirge, wurden die Welpen durch einen amtlichen Tierarzt sichergestellt und vom Fahrer eine Sicherheitsleistung in Höhe von 660,00 Euro in bar erhoben. Im Zuge der Bearbeitung erfolgte zudem noch ein Ordnungswidrigkeitenanzeige wegen Verstoß gegen das Tiergesundheitsgesetz.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Berggießhübel, übermittelt durch news aktuell