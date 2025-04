Bundespolizeiinspektion Berggießhübel

BPOLI BHL: Reise endet bei der Einreisekontrolle

Breitenau (ots)

Zur Einreisekontrolle am Grenzübergang Breitenau am 29. April 2025 um 00:10 Uhr, erschien der 37- jährige moldauische Staatsbürger als Insasse eines Kleintransporters. Bei der Fahndungsüberprüfung stellte sich heraus, dass die Staatsanwaltschaft Berlin ihn seit April 2023 zur Festnahme aufgrund Diebstahls ausgeschrieben hat. Von einer damals verhängten Freiheitsstrafe von 1 Jahr und 7 Monaten, muss er noch eine Restfreiheitsstrafe von 214 Tagen absitzen. Des Weiteren war er durch das Landeseinwohneramt Berlin zur Einreiseverweigerung mit einer Befristung bis zum 12.04.2030 ausgeschrieben. Nach seinem Aufenthalt in der JVA, wird er umgehend ausreisepflichtig und muss Deutschland verlassen.

