POL-NB: Verkehrsunfall mit Personenschaden auf der B192 bei Groß Plasten

Waren (ots)

Am 23.08.2024 gegen 21:20 Uhr kam es auf der B192 zwischen den Ortschaften Groß Plasten und Rockow zu einem Verkehrsunfall mit Personen und Sachschaden. Hierbei befuhr der 25-jährige deutsche Fahrzeugführer eines Ackerschleppers von einem anliegenden Acker auf die B192. Dabei missachtete er die Vorfahrt eines auf der B192 fahrenden VW Multivan eines 76-jährigen deutschen Fahrzeugführers. Dieser befuhr die B192 aus Richtung Neubrandenburg kommend in Richtung Groß Plasten. Es kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Durch den Zusammenstoß wurde der VW Multivan auf die Schutzplanke am Fahrbahnrand geschleudert und musste anschließend durch ein Abschleppunternehmen geborgen werden. Hierbei verletzten sich der Fahrzeugführer des VW-Multivan und seine 78-jährige Beifahrerin leicht, sodass diese zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht wurden. Es entstand ein Sachschaden von ca. 10.000EUR.

