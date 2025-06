POL-KA: (KA) Karlsruhe - Unbekannter Räuber erbeutet Smartphone - Polizei sucht nach Zeugen

Karlsruhe (ots) - Im Rahmen einer Kontrollstelle zur Verkehrssicherheit griff ein 66-Jähriger am Dienstagvormittag mehrere Polizisten an und verletzte einen der Beamten schwer. Im Zuge eines bundesweiten Aktionstages für die Verkehrssicherheit "sicher.mobil.leben - Kinder im Blick" kontrollierten mehrere Besatzungen des Polizeireviers Philippsburg am Dienstagmorgen ...

