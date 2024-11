Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Trickdiebe bestehlen Seniorin - Zeugen gesucht

Landau-Dammheim (ots)

Zwei bislang unbekannte männliche Personen verschafften sich am Mittwochnachmittag, den 27.11.24 gegen 14:00 Uhr, unter einem Vorwand Zutritt in die Wohnung einer Seniorin aus dem Landauer Stadtteil Dammheim und entwendeten Wertgegenstände in bislang unbekannter Höhe.

Nach Angaben der 86-jährigen Geschädigten klingelte zunächst einer der Täter an ihrer Wohnungstür im Amselweg. Als sie diese öffnete, gab sich der Mann als Polizeibeamter aus und erklärte der Seniorin, dass es in der Vergangenheit zu Einbrüchen in der Nachbarschaft gekommen sei. Sie würde nun als potentielles Opfer in Frage kommen, weshalb man nun ihre Wertsachen überprüfen müsse. Kurz darauf erschien ein zweiter Mann an dem Wohnanwesen der Geschädigten, welcher sich ebenfalls als Polizeibeamter ausgab. Die Seniorin gewährte beiden Männern dann Zutritt in ihre Wohnung.

Während die Geschädigte durch eine geschickte Gesprächsführung abgelenkt wurde, entwendeten die Täter mehrere Wertgegenstände. Erst als diese dann die Wohnung verlassen hatten, fiel der Diebstahl auf und die Seniorin verständigte die Polizei.

Die beiden Täter werden wie folgt beschrieben: Ca. 30 Jahre alt, dunkle Haare, dunkle Kleidung, ca. 180 cm groß, gepflegtes äußeres Erscheinungsbild, keine Brille, normale bis leicht kräftigere Statur. Sie sprachen deutsch ohne Akzent/Dialekt und trugen die gesamte Zeit über Handschuhe. Einer der beiden Täter hatte einen Schnauzer.

Laut Angaben der Seniorin sollen sich die Täter abwechselnd auf die Straße vor dem Wohnanwesen begeben haben um zu telefonieren.

Die Kriminalpolizei Landau sucht Zeugen, die Angaben zu den Tätern geben können, und nimmt Hinweise unter der Rufnummer 06341-287-0, bzw. unter der E-Mail-Adresse kilandau.k43@polizei.rlp.de, entgegen.

Mit unterschiedlichen Varianten dieser Betrugsmasche gelingt es Tätern immer wieder, Beute zu machen. Hierbei sind die Täter trick- und einfallsreich. Die Polizei warnt vor solchen Betrugsmaschen und rät daher eindringlich dazu, Fremde nicht in die eigene Wohnung zu lassen. Im Zweifel wenden Sie sich an die Polizei!

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell