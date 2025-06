Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - Zwei Tatverdächtige nach Pkw-Aufbruch im beschleunigten Verfahren verurteilt

Karlsruhe (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Karlsruhe und des Polizeipräsidiums Karlsruhe:

Zwei Männer im Alter von 29 und 23 Jahren wurden am Mittwoch im beschleunigten Verfahren zu einer dreimonatigen Freiheitsstrafe auf Bewährung verurteilt, nachdem sie am Dienstagnachmittag mutmaßlich ein Fahrzeug in der Karlsruher Bahnhofstraße aufgebrochen hatten.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand beobachteten zwei aufmerksame Zeuginnen gegen 16:00 Uhr, wie die Männer offenbar die Seitenscheibe eines VW-Busses einschlugen und einer der Männer in das Fahrzeuginnere kletterte. Im Anschluss sollen die Tatverdächtigen in Richtung Hauptbahnhof geflüchtet sein. Während eine Zeugin umgehend die Polizei verständigte, nahm die andere die Verfolgung der mutmaßlichen Täter auf. Aufgrund des schnellen und entschlossenen Handelns der beiden Frauen konnten Polizeikräfte die Männer noch im Nahbereich vorläufig festnehmen. An dem betroffenen Fahrzeug entstand ein Sachschaden von rund 500 Euro.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Karlsruhe wurden die beiden algerischen Staatsangehörigen dem zuständigen Richter beim Amtsgericht Karlsruhe vorgeführt. Dieser erließ im beschleunigten Verfahren jeweils die inzwischen rechtskräftige Freiheitsstrafe von drei Monaten auf Bewährung.

Manuel Graulich, Staatsanwaltschaft Karlsruhe

Anna Breite-Diehl, Polizeipräsidium Karlsruhe

