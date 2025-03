Polizeidirektion Neumünster

POL-NMS: 250324-5-pdnms Zeugen nach Unfall in Büdelsdorf gesucht

Büdelsdorf ( Kreis Rendsburg-Eckernförde ) (ots)

Am 21.03.2025 kam es gegen 13.10 Uhr in der Straße Neue Dorfstraße in Büdelsdorf zu einer Verkehrsunfallflucht, ein 12 jähriger Fahrradfahrer wurde hierbei leicht verletzt.

Der 12 jährige Junge befuhr die Neue Dorfstraße in Fahrtrichtung Rendsburg. Ein PKW befuhr den Mittelweg in Büdelsdorf in Fahrtrichtung Neue Dorfstraße. Der PKW näherte sich dem Einmündungsbereich zur Neuen Dorfstraße, ohne seine Geschwindigkeit zu reduzieren, obwohl er in der Einmündung wartepflichtig gewesen wäre.

Der Radfahrer musste annehmen, dass der PKW Fahrer die Vorfahrt des Radfahrers missachten würde und bremste stark mit der Vorderradbremse ab. Hierbei überschlug sich der 12 jährige Radfahrer und stürzte.

Der PKW Fahrer fuhr ohne anzuhalten weiter, daher sucht die Polizei jetzt nach dem PKW Fahrer.

Der 12 jährige Junge wurde bei dem Unfall leicht verletzt.

Sachdienliche Hinweise von Zeugen bitte an die Polizei Rendsburg unter der Rufnummer 04331-2080.

Mit freundlichen Grüßen

Sönke Petersen

Original-Content von: Polizeidirektion Neumünster, übermittelt durch news aktuell