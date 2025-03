Polizeidirektion Neumünster

POL-NMS: 250324-3-pdnms Zeugen nach Einbruch in Rathaus Eckernförde gesucht

Eckernförde (ots)

In der Nacht vom 20.03.2025, 23.00 Uhr auf den 21.03.2025, 06.30 Uhr kam es zu einem Einbruch in das Rathaus von Eckernförde, die Polizei in Eckernförde sucht jetzt nach Zeugen oder auch Hinweisgebern.

Der oder die Täter sind auf bislang noch unbekannte Art und Weise ins Rathaus eingedrungen und haben dort aus einem Büro einen kleinen Tresor gestohlen. Außerdem wurden in diversen Büros die Schränke und Schreibtische durchwühlt.

In dem gestohlenen Tresor befand sich Bargeld ( Höhe derzeit nicht bekannt ) sowie weitere Papiere.

Am 21.03.2025 gegen 06.05 Uhr hatte ein Spaziergänger den Tresor am Strand, Höhe des Schwimmbades, gefunden und die Polizei verständigt. Der Tresor wurden von dem oder den Tätern aufgehebelt, das Bargeld sowie einige andere Sachen aus dem Tresor wurden gestohlen, andere Papiere wurden am Strand zusammen mit dem Tresor liegengelassen.

Wer konnte in der Tatnacht verdächtige Beobachtungen am Rathaus und später auch am Strand machen? Wem sind Personen oder auch Fahrzeuge in diesem Zusammenhang aufgefallen?

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei in Eckernförde unter der Rufnummer 04351-9080 oder auch 04351-89212600.

Mit freundlichen Grüßen

Sönke Petersen

Original-Content von: Polizeidirektion Neumünster, übermittelt durch news aktuell