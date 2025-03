POL-NMS: 250324-4-pdnms Verdächtige Kaffeefahrt auf der B 203 Höhe Holzbunge

Neumünster (ots) - Wie erst jetzt bekannt wurde, kam es am 11.03.2025 zwischen 19.30 - 20.15 Uhr in der Oderstraße 10 in Neumünster zu einer Verkehrsunfallflucht, ein PKW hatte am Unfallort einen Zaun ( Grünstreifen zwischen dem DOC und der Oderstraße ) teilweise umgefahren, der flüchtende PKW wurde hierbei selber auch erheblich beschädigt. Durch den Unfall ...

mehr