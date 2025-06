Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Stutensee - Fußgängerin von Straßenbahn angefahren und schwer verletzt

Karlsruhe (ots)

Eine Straßenbahn erfasste am Samstagmittag eine Fußgängerin und schleifte sie mehrere Meter mit. Die 66-Jährige erlitt schwere Verletzungen.

Nach derzeitigem Kenntnisstand überquerte die 66-Jährige wohl gegen 12:20 Uhr einen Bahnübergang auf Höhe der Kreisstraße am Ortsausgang Büchig. Hierbei übersah sie offenbar die in Fahrtrichtung Karlsruhe fahrende Straßenbahn und wurde trotz eingeleiteter Bremsung in der Folge frontal von dieser erfasst und mitgerissen. Nach mehreren Metern fiel die Geschädigte nach links in das Gleisbett und kam dort zum Liegen.

Ein alarmierter Rettungswagen transportierte die Fußgängerin mit schweren Verletzungen an Armen und Beinen in ein nahegelegenes Krankenhaus.

Franz Henke, Pressestelle

