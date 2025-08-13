POL-PPRP: Anhänger gestohlen - Zeugen gesucht
Ludwigshafen (ots)
In der Nacht von Dienstag (12.08.2025, gegen 19 Uhr) auf Mittwoch (13.08.2025, gegen 1 Uhr), entwendeten Unbekannte einen am Ebertpark geparkten Anhänger auf einem Parkplatz.
Haben Sie etwas gesehen? Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Telefonnummer 0621 963- 24250 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de .
