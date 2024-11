Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Versuchter Einbruch in Mehrfamilienhaus

Kandel (ots)

Unbekannte versuchten am Samstagabend zwischen 20:30 und 21 Uhr in ein Mehrfamilienhaus in der Straße Am Wasserturm in Kandel einzubrechen. Die Täter scheiterten, allerdings entstand ein Sachschaden in Höhe von 500 Euro.

Haben Sie zum Tatzeitraum am 16.11 zwischen 20:30 Uhr und 21 Uhr verdächtige Wahrnehmungen im Bereich der Straße Am Wasserturm gemacht oder sind Ihnen verdächtige Personen bzw. Fahrzeuge aufgefallen?

Hinweise zur Tat nimmt die Polizei Wörth telefonisch unter 07271-92210 oder per Mail an piwoerth@polizei.rlp.de entgegen.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell