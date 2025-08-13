PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Rheinpfalz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Fahrradfahrer kollidiert mit Auto

Ludwigshafen (ots)

Am Dienstag (12.08.2025, gegen 10:45 Uhr), kollidierten ein 25-jähriger Fahrradfahrer und eine 26-jährige Autofahrerin in der Mundenheimer Straße. Beide befuhren die Mundenheimer Straße in Richtung Wittelsbachstraße, als die 26-Jährige in Richtung Böcklinstraße abbiegen wollte und dabei den Vorrang des neben ihn fahrenden 25-Jährigen missachtete. Dabei kam es zu einem Zusammenstoß, wobei der 25-Jährige stürzte und sich leicht verletzte. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht. Sein Fahrrad ist nicht mehr fahrbereit. Durch den Unfall entstand ein Gesamtschaden in Höhe von rund 3.000 Euro.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rheinpfalz
Darija Jung
Telefon: 0621 963-20022
E-Mail: pprheinpfalz.presse@polizei.rlp.de
https://s.rlp.de/86q

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Rheinpfalz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Rheinpfalz
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Rheinpfalz
Alle Meldungen Alle
  • 12.08.2025 – 16:43

    POL-PPRP: Tödlicher Badeunfall an der Großen Blies

    Ludwigshafen (ots) - Am Nachmittag des 12.08.2025 wurde gegen 14:55 Uhr die Polizei informiert, dass am Badesee an der Großen Blies ein Schwimmer leblos im Wasser treiben würde. In der Folge lief eine groß angelegte Suchaktion an. Hierbei waren neben der Polizei auch die Berufsfeuerwehr Ludwigshafen im Einsatz. Schließlich konnte der 57-jährige Schwimmer gegen 15:15 Uhr leblos aus dem Wasser geborgen werden. Eine ...

    mehr
  • 12.08.2025 – 14:12

    POL-PPRP: Kupferkabel gestohlen - Zeugen gesucht

    Ludwigshafen (ots) - Unbekannte stahlen bereits am vergangenen Donnerstag (07.08.2025, gegen 18:50 Uhr) mehrere große Kupferkabelrollen von dem Betriebsgelände einer Speditionsfirma in der Deutschen Straße. Die genaue Schadenshöhe ist noch nicht bekannt, dürfte aber im niedrigen fünfstelligen Bereich liegen. Der Abtransport der Rollen erfolgte über einen rot-weißen Lkw, welcher durch eine Überwachungskamera ...

    mehr
  • 12.08.2025 – 13:52

    POL-PPRP: Alkoholisiert Unfall verursacht

    Ludwigshafen (ots) - Die Polizei Ludwigshafen wurde am Montagmittag (11.08.2025) auf einen Mann aufmerksam gemacht, der auf dem Parkplatz eines Großmarktes in der Oderstraße parken und Bier trinken würde. Das Auto, in welchem der Mann saß, war beschädigt. Der 58-Jährige wurde durch die Polizeibeamten kontrolliert. Er war alkoholisiert - ein Alkoholtest ergab einen Wert von über 0,4 Promille. Auf der ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren