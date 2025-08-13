Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Fahrradfahrer kollidiert mit Auto

Ludwigshafen (ots)

Am Dienstag (12.08.2025, gegen 10:45 Uhr), kollidierten ein 25-jähriger Fahrradfahrer und eine 26-jährige Autofahrerin in der Mundenheimer Straße. Beide befuhren die Mundenheimer Straße in Richtung Wittelsbachstraße, als die 26-Jährige in Richtung Böcklinstraße abbiegen wollte und dabei den Vorrang des neben ihn fahrenden 25-Jährigen missachtete. Dabei kam es zu einem Zusammenstoß, wobei der 25-Jährige stürzte und sich leicht verletzte. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht. Sein Fahrrad ist nicht mehr fahrbereit. Durch den Unfall entstand ein Gesamtschaden in Höhe von rund 3.000 Euro.

