Bundespolizeiinspektion Chemnitz

BPOLI C: Schlägerei am Chemnitzer Hauptbahnhof

Chemnitz (ots)

Einsatzkräfte der Bundespolizeiinspektion Chemnitz wurden im Rahmen ihrer Streifentätigkeit am 22. Juni 2025 um 00:45 Uhr durch Passanten auf eine verletzte Person neben dem Treppenabgang Bahnhofstraße/Georgstraße am Chemnitzer Hauptbahnhof aufmerksam gemacht.

Am Tatort angekommen, konnte eine Person mit einer Platzwunde an der Stirn und einer stark blutenden Nase angetroffen wer-den. Bei dem Verletzten handelte es sich um einen 31jährigen Syrer. Sofort wurden Erste Hilfe Maßnahmen eingeleitet und der Rettungsdienst informiert. Er wurde zur weiteren Behandlung in ein Chemnitzer Krankenhaus eingeliefert.

Als Tatverdächtige konnten nach Sichtung von Videoaufzeichnungen ein 27 Jahre alter libyscher Staatsangehöriger sowie drei weitere unbekannte Männer festgestellt werden.

Während die Streife den verletzten Syrer versorgte, störte eine 19jährige Ukrainerin die Maßnahmen der Einsatzkräfte mit Beleidigungen, filmen der Beamten (Portrait) mit dem Handy sowie Schlägen gegen die Beamten erheblich.

Aufgrund ihres aggressiven Verhaltens wurde sie zur Dienststelle im Chemnitzer Hauptbahnhof verbracht. Auch hier konnte die Frau nicht beruhigt werden, sie versuchte sich mehrfach los zu reißen und biss einen Beamten in seinen Unterarm. Dieser erlitt dabei keine schwerwiegende Verletzung, ein Bissabdruck war dennoch erkennbar. Im weiteren Verlauf wurde der Rettungsdienst verständigt, welcher die 19-Jährige in eine psychiatrische Klinik verbrachte.

Die Frau muss sich nun wegen tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte verantworten.

