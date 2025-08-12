PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Kupferkabel gestohlen - Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots)

Unbekannte stahlen bereits am vergangenen Donnerstag (07.08.2025, gegen 18:50 Uhr) mehrere große Kupferkabelrollen von dem Betriebsgelände einer Speditionsfirma in der Deutschen Straße. Die genaue Schadenshöhe ist noch nicht bekannt, dürfte aber im niedrigen fünfstelligen Bereich liegen. Der Abtransport der Rollen erfolgte über einen rot-weißen Lkw, welcher durch eine Überwachungskamera aufgezeichnet wurde.

Haben Sie einen rot-weißen Lkw in der Deutschen Straße gesehen oder können Sie Hinweise geben?

Dann melden Sie sich bitte bei der Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621 963- 23312 oder per E-Mail KDLudwigshafen.KI3.K31@polizei.rlp.de .

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rheinpfalz
Ghislaine Wymar
Telefon: 0621 963-20022
E-Mail: pprheinpfalz.presse@polizei.rlp.de
https://s.rlp.de/86q

