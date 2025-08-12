PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Rheinpfalz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Alkoholisiert Unfall verursacht

Ludwigshafen (ots)

Die Polizei Ludwigshafen wurde am Montagmittag (11.08.2025) auf einen Mann aufmerksam gemacht, der auf dem Parkplatz eines Großmarktes in der Oderstraße parken und Bier trinken würde. Das Auto, in welchem der Mann saß, war beschädigt. Der 58-Jährige wurde durch die Polizeibeamten kontrolliert. Er war alkoholisiert - ein Alkoholtest ergab einen Wert von über 0,4 Promille. Auf der Videoüberwachung des Großmarktes konnte später festgestellt werden, dass er Mann zuvor gegen einen Poller auf dem Parkplatz gefahren war. Er wurde zu einer Polizeidienststelle gebracht, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde.

Der Einfluss von Alkohol oder anderen berauschenden Mitteln stellt eine Hauptunfallursache dar. Wer berauscht fährt, gefährdet nicht nur sich, sondern auch Andere.

Gegen den unter Alkoholeinfluss stehenden Unfallverursacher wurde ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachtes der Straßenverkehrsgefährdung eingeleitet. Der Führerschein wurde sichergestellt und gegen ihn kann eine Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder eine Geldstrafe verhängt werden. Außerdem kann die Führerscheinstelle die Geeignetheit des Unfallverursachers überprüfen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rheinpfalz
Ghislaine Wymar
Telefon: 0621 963-20022
E-Mail: pprheinpfalz.presse@polizei.rlp.de
https://s.rlp.de/86q

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Rheinpfalz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Rheinpfalz
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Rheinpfalz
Alle Meldungen Alle
  • 12.08.2025 – 13:50

    POL-PPRP: Mehrere Kellerräume aufgebrochen - Zeugen gesucht

    Ludwigshafen (ots) - Am Montagnachmittag (11.08.2025) wurde die Polizei in ein Mehrfamilienhaus in die Schanzstraße (nahe Rohrlachstraße) gerufen. Dort hatten Bewohner mehrere aufgebrochene Kellerabteile vorgefunden. Aus dem Räumen wurden, nach erster Einschätzung, Haushaltswaren und ein Computerbildschirm gestohlen. Die genaue Schadenshöhe ist noch unbekannt. Der genaue Tatzeitraum wird ebenfalls noch ermittelt. ...

    mehr
  • 12.08.2025 – 13:50

    POL-PPRP: Einbrecher bedrohte Bewohner - Wer kann Hinweise geben?

    Ludwigshafen (ots) - Am Montagmittag (11.08.2025) traf ein Hausbewohner gegen 13:45 Uhr im Hausflur eines Mehrfamilienhauses in der Sauerbruchstraße (nahe Bessemerstraße) auf einen Unbekannten und sprach diesen an. Der Unbekannte holte ein Brecheisen hervor, drohte dem Bewohner und flüchtete in Richtung Bessemerstraße. Er ließ eine Tüte mit zuvor gestohlenen ...

    mehr
  • 12.08.2025 – 13:49

    POL-PPRP: Vorsicht vor Telefonbetrug

    Ludwigshafen (ots) - Am Montagmorgen (11.08.2025) erhielt eine 84-jährige Ludwigshafenerin einen verdächtigen Anruf. Ein Unbekannter sagte der Seniorin, dass sie aufgrund einer Bestellung noch eine offene Rechnung habe. Die Seniorin stritt dies ab, woraufhin der Anrufer sich aufregte und das Gespräch beendete. Zu einem Schaden kam es nicht. Beachten Sie die Tipps Ihrer Polizei, um sich vor Betrug am Telefon zu ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren