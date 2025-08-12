Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Alkoholisiert Unfall verursacht

Ludwigshafen (ots)

Die Polizei Ludwigshafen wurde am Montagmittag (11.08.2025) auf einen Mann aufmerksam gemacht, der auf dem Parkplatz eines Großmarktes in der Oderstraße parken und Bier trinken würde. Das Auto, in welchem der Mann saß, war beschädigt. Der 58-Jährige wurde durch die Polizeibeamten kontrolliert. Er war alkoholisiert - ein Alkoholtest ergab einen Wert von über 0,4 Promille. Auf der Videoüberwachung des Großmarktes konnte später festgestellt werden, dass er Mann zuvor gegen einen Poller auf dem Parkplatz gefahren war. Er wurde zu einer Polizeidienststelle gebracht, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde.

Der Einfluss von Alkohol oder anderen berauschenden Mitteln stellt eine Hauptunfallursache dar. Wer berauscht fährt, gefährdet nicht nur sich, sondern auch Andere.

Gegen den unter Alkoholeinfluss stehenden Unfallverursacher wurde ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachtes der Straßenverkehrsgefährdung eingeleitet. Der Führerschein wurde sichergestellt und gegen ihn kann eine Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder eine Geldstrafe verhängt werden. Außerdem kann die Führerscheinstelle die Geeignetheit des Unfallverursachers überprüfen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell