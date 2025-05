POL-PB: Einbruch in Automatenkiosk

Paderborn (ots) - (mh) Nach mehreren Einbrüchen in Paderborn sucht die Polizei Zeugen. Betroffen waren ein Baucontainer und ein Mehrfamilienhaus am "Pohlweg", ein Kindergarten am "Weißdornweg" und ein leerstehendes Haus an der Straße "Am Lippesee" in Paderborn-Sande. Den Baucontainer auf einem Baustellengelände der Universität Paderborn am Pohlweg hat ein unbekannter Täter zwischen Mittwoch, 21. Mai, 14.30 Uhr, und ...

