Polizei Paderborn

POL-PB: Mehrere Einbrüche in Paderborn - Polizei sucht Zeugen

Paderborn (ots)

(mh) Nach mehreren Einbrüchen in Paderborn sucht die Polizei Zeugen. Betroffen waren ein Baucontainer und ein Mehrfamilienhaus am "Pohlweg", ein Kindergarten am "Weißdornweg" und ein leerstehendes Haus an der Straße "Am Lippesee" in Paderborn-Sande.

Den Baucontainer auf einem Baustellengelände der Universität Paderborn am Pohlweg hat ein unbekannter Täter zwischen Mittwoch, 21. Mai, 14.30 Uhr, und Donnerstag, 22. Mai, 06.05 Uhr, gewaltsam geöffnet. Er durchwühlte den Raum und flüchtete danach in unbekannte Richtung. Einen weiteren Einbruch am Pohlweg verübte ein Täter im Zeitraum zwischen 21.00 Uhr und 07.00 Uhr in einem Mehrfamilienhaus. Auch dort flüchtete der Täter im Anschluss in unbekannte Richtung. Am Weißdornweg beschädigte ein Unbekannter zwischen Mittwoch, 16.15 Uhr, und Donnerstag, 07.25 Uhr, ein Bürofenster in einen Kindergarten. Er durchwühlte das Büro und verschwand. An der Straße "Am Lippesee" in Paderborn-Sande ist ein Täter in ein leerstehendes Haus eingedrungen. Der Einbruch wurde durch die Eigentümer am Donnerstag gegen 17.00 Uhr festgestellt und zur Anzeige gebracht.

Die Polizei bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen geben können, sich über die Rufnummer 05251 306-0 zu melden.

