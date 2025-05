Polizei Paderborn

POL-PB: Cappuccino-Pulver als Auslöser des Einsatzes in der Paderborner Innenstadt

Paderborn (ots)

(mh) Das Pulver in einem Briefumschlag, das am Dienstagmittag, 20. Mai, zu einem größeren Einsatz von Feuerwehr und Polizei in der Paderborner Innenstadt geführt hat, war ungefährliches Cappuccino-Pulver. Das Pulver war Teil eines Briefes, der an ein Geschäft in der Rosenstraße geschickt worden war. Mit dem Brief sollte zu einer Online-Veranstaltung eingeladen werden.

Für den Einsatz der Feuerwehr und der Polizei musste der Le-Mans-Wall für rund zwei Stunden komplett gesperrt werden.

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell