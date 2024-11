Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Einbruch in Einfamilienhaus am Hellweg

Hamm-Berge (ots)

Unbekannte sind am Mittwoch, 20. November, zwischen 15 Uhr und 18.15 Uhr gewaltsam durch die Hauseingangstür in ein Wohnhaus am Hellweg gelangt.

Dort haben die Täter mehrere Räume nahe der Ostdorfstraße durchsucht. Sie stahlen einen Laptop und Schmuck.

Hinweise zum Einbruch und verdächtigen Personen nimmt die Polizei Hamm unter 02381 916-0 oder unter hinweise.hamm@polizei.nrw.de entgegen. (at)

